İstanbul ve KKTC'de Yatırım Destek İzleme ve Değerlendirme Ofisi kurulacak

İSTANBUL (AA) - Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası (TKKTTOD), KKTC'de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için İstanbul ve KKTC'de Yatırım Destek İzleme ve Değerlendirme Ofisi (YADO) kurulmasına karar verdi.

TKKTTOD'dan yapılan açıklamaya göre, Derneğin Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Evi'nde yapıldı.

Genel Kurul'da Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, oy birliği ile yeniden derneğin genel başkanı oldu.

TKKTTOD'da Başkan Vekili Musa Karademir, Başkan Yardımcısı Erdal Can Alkoçlar, Genel Sekreter Halis Yılmaz, üyeler Bülent Alıcı, Sevda Özgöker, Ekrem Uca, Caner Yenersoy ve Zehra Bilge Eray olarak belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Uğur Özgöker, TKKTTOD olarak, KKTC’nin geleceğine inandıklarını belirterek, "Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda projeler üreterek hem Türkiye’den hem de yurt dışından yatırımcı çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

TKKTTO Yeni Yönetim Kurulu, genel kurul sonrası yaptığı ilk toplantıda, KKTC’de yapılacak yatırımların izlenmesi ve desteklenmesi için İstanbul ve KKTC'de YADO kurulmasına karar verdi.

Ofisin başkanlığına da yatırım uzmanı ve ekonomi program yapımcısı Atıl Ayaz getirildi.