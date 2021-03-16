İstanbul Valisi'nden denetleme açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 Mart'tan itibaren başlayan Dinamik Denetlemeler kapsamında 998 bin 671 denetimden 3609 kişiye para cezası kesildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da devam eden koronavirüs denetlemeleri için sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Kıymetli hemşehrilerim,
4 Mart'tan beri devam eden Dinamik Denetlemeler’de; 998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.3159 işletme uyarıldı.53 işletmenin faaliyeti durduruldu.
Sözümüz gönülden gönüle.
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