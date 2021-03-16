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Gündem İstanbul Valisi'nden denetleme açıklaması
Gündem

İstanbul Valisi'nden denetleme açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 Mart'tan itibaren başlayan Dinamik Denetlemeler kapsamında 998 bin 671 denetimden 3609 kişiye para cezası kesildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:48:00 -
İstanbul Valisi'nden denetleme açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul'da devam eden koronavirüs denetlemeleri için sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Kıymetli hemşehrilerim,

4 Mart'tan beri devam eden Dinamik Denetlemeler’de; 998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.3159 işletme uyarıldı.53 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Sözümüz gönülden gönüle.
Beyaz koyu onay işaretiTedbirler #İstanbul için, sağlığımız için.

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