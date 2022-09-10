İstanbul Valisi Yerlikaya: "Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."