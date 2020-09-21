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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya ilk ders zilini çaldı
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya ilk ders zilini çaldı

Bakırköy'deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nu ziyaret eden Yerlikaya, ilk ders zilini çaldı, öğrencilere hijyen konusunda bilgi verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:33:31 -
İstanbul Valisi Yerlikaya ilk ders zilini çaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, anaokulu ve ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitim için kapılarını açan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda ilk ders zilini çaldı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan okulların, anaokulu ve ilkokul 1. sınıflarında yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla Bakırköy'deki Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nu ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Buradaki törende konuşan Vali Yerlikaya, "Yavrularımızı, İstanbul'umuzda, tüm Türkiye'mizde öğretmenleriyle sınıflarıyla okullarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk ders zilini çalan Vali Yerlikaya, öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Sınıfları da dolaşan Vali Yerlikaya, öğretmelere gül armağan etti. Vali Yerlikaya ayrıca üst sınıfların online eğitimlerine de katıldı.

Ziyaret ettiği bir sınıfta öğrencilere hijyen konusunda bilgi veren Yerlikaya, hediye ettiği balonları öğrencilerle birlikte okul bahçesinde uçurdu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk zili çaldı. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladı. Halil Vedat Fıratlı İlkokulu'nda bu sabah ilk zili onlara ben çaldım. Heyecanlarına ortak olmak çok güzeldi." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Vali Yerlikaya'nın ziyaretine ilişkin video da yer aldı.


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