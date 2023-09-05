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Gündem İstanbul Valisi Davut Gül Beyoğlu’nda
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül Beyoğlu’nda

Yeniakit Publisher
2023-09-05 13:00:00 -
İstanbul Valisi Davut Gül Beyoğlu’nda

İstanbul Valisi Davut Gül Beyoğlu’nu ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir ara gelerek sohbet eden Vali Gül, ilçede yapılan çalışmaları da inceledi. Beyoğlu’nda yatırımların devamlılığının önemine dikkat çeken Vali Gül, yeni yatırımların hayata geçirilmesi için gerekli desteğe hazır olduklarını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül ilçe belediyelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi’ni ziyaret etti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ile bir araya gelen Vali Gül, ilçe ziyaretine Piyalepaşa Caminde sabah namazını eda ederek başladı. Sabah namazının ardından vatandaşlarla kahvaltıda bir araya gelerek sohbet eden Vali Gül, daha sonra Kasımpaşa, Tophane ve Cihangir bölgelerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Beyoğlu İlçe Muhtarları Toplantısına da katılan Vali Gül muhtarları tek tek dinleyerek ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Vali Gül Beyoğlu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Vali Gül bölge ziyaretlerinin yanı sıra Beyoğlu’nda başlatılan restorasyon çalışmaları ile yeniden hayata döndürülen Piyalepaşa Gençlik Merkezi (eski Kasımpaşa Piyalepaşa Donanma-yı Hümâyûn Cephaneliği), Kulaksız Hamamı, Kasımpaşa Yeni Kaymakamlık Binası (eski Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası), Yeni Turabibaba Kütüphanesi (eski Bahriye Matbaası), Galata Kadılığı, Terra Santa Manastırı ve yeniden inşa edilen Kulaksız Karakolu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Beyoğlu’nda yatırımların devamlılığının önemine dikkat çeken Vali Gül, yeni yatırımların hayata geçirilmesi için gerekli desteğe hazır olduklarını söyledi. Başkan Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Gül’e teşekkür etti ve Beyoğlu tablosu hediye etti.

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