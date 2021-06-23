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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması
Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması

Açıklamalara bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün itibarıyla 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 16:35:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan müsilaj açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi." bilgisine yer verdi.

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