İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan erguvan paylaşımı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İstanbul'un simgelerinden erguvanla ilgili paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından "İstanbul'da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi" ifadeleriyle paylaştığı videoda, İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri yer aldı. Videoda ayrıca Attila İlhan'ın "Geceye Karşı Şiir"i müzik eşliğinde seslendirildi.
Yerlikaya'nın paylaştığı iki dakikalık video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.