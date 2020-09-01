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Aktüel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı
Aktüel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:55:03 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yerlikaya, mesajında, yeni adli yılın Türkiye'ye, vatandaşlara, yargı teşkilatına ve hukuk camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler inşa eden milletimiz adaleti, tüm vatandaşlarının en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan bir an olsun yorgunluk hissetmeyen adalet teşkilatımız, fedakarca çalışan mensuplarıyla milletimizin huzur ve refahı için son derece önemli bir görevi yerine getiriyor."

Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır." veciz ifadesini rehber edinen yargı mensuplarının, hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesi olduğunu belirten Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmesi için milletimizin bağrından çıkan, tertemiz vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle hakkın ve hukukun tecellisi için görevini tavizsiz yerine getiren bağımsız yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm adli personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen tüm yargı mensuplarımız ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum."

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