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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, rektörlerle bir araya geldi
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, rektörlerle bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bulunan devlet üniversitelerinin rektörleriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:02:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, rektörlerle bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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