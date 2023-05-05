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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bir hayal gerçeğe dönüştü
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bir hayal gerçeğe dönüştü

Yeniakit Publisher
2023-05-05 11:49:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bir hayal gerçeğe dönüştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik envanterine alınan "Gemlik" rengi Togg ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Yerli ve milli otomobilimiz Togg hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" etiketinin kullanıldığı paylaşımda, Yerlikaya'nın "34 TR 4234" plakalı "Gemlik" rengi Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

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