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Gündem İstanbul Valiliği’nden orman kararı
Gündem

İstanbul Valiliği’nden orman kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 13:09:00 -
İstanbul Valiliği’nden orman kararı

İstanbul Valiliği olası orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023-15 ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı aldı. Kararın ardından polis ekipleri de ormanlarda denetimde.

 İstanbul Valiliği'nin kararı sonrası polis ekipleri de özellikle İstanbul'da ormanlık bölgelerde teyakkuz halinde. İstanbul Valiliği artan hava sıcaklıkları, ormanlık bölgelerde insan hareketliliğinin artmasından sonra, diğer illerde yaşanan orman yangınları göz önüne alındığında ormanlık alanlarda bir sınırlama getirdi.

Özellikle mesire alanlarına işaret edildi. Mesire alanlarında vatandaşlar piknik yapabilirler. Mangal yakabilirler ancak bu alanların dışında kalan alanların hiçbirinde mangal, ateş yakılması piknik yapılmasına müsaade edilmiyor.

Polis ekipleri bu noktadalar. Hem sivil araçlarla hem resmi araçlarla hem de ekiplerle birlikte gün boyunca ormanlık alanlarda denetim halinde.

Aydos Ormanı ve Belgrad Ormanı'nda da benzer bir durum söz konusu. Atatürk Ormanı'nda da benzer bir durum söz konusu. Ormanlık alanlarda polis ekipleri teyakkuz halindeler. Araçlarla bütün ormanlık alanı gün boyunca geziyorlar.

Eğer ki kural ihlali söz konusuysa hemen cezai işlem uygulanıyor ve yine vatandaşlar da ekipler tarafından uyarılmış oluyor. Yine özellikle köylerde ormanlık alanların çevrelerinde, Kartal'da, Silivri'de özellikle ormanlık alanlara bitişik halde bulunan pek çok köy var.
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Burada da vatandaşlar zaman zaman temizlik amacıyla anız, ot, yeşillik yakabiliyorlar. Bunlara karşı da ekiplerin denetimdeler.

Böyle bir durumla karşılaşıldığında da yine ekipler bu o denetim hatları boyunca gezerek kontrol ve denetimlerini yapıyorlar ve vatandaş herhangi bir kural ihlali yapıyorsa hızlı bir şekilde gerekli cezai işlemler, tedbirler uygulanmış oluyor.

Ormanlık alanların civarındaki tesislerde de benzer bir durum söz konusu. Orman yangınına sebep olabilecek her türlü kural ihlali de ekiplerin denetimde. Sabah saatlerinde başlıyorlar ve akşam saatlerine kadar gün boyunca bu denetim yapıyorlar.

Ormanlık alanlarda yalnızca orman yangınına karşı yapılmıyor. Aynı zamanda olası bir tedbirlere rağmen, olası bir orman yangını çıkarsa hızlı bir müdahale edilebilmesi için toma araçları ormanlık alanların farklı noktalarında hazır halde bulunabiliyor.

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