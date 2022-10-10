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Gündem İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki patlamayla ilgili flaş açıklama! Kesin sebebinin...
Gündem

İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki patlamayla ilgili flaş açıklama! Kesin sebebinin...

İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki patlamanın kesin sebebinin İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 00:26:00 -
İstanbul Valiliğinden Kadıköy'deki patlamayla ilgili flaş açıklama! Kesin sebebinin...

İstanbul-Kadıköy'de bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Valilikten bir açıklama daha

İstanbul Valiliği patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kadıköy'deki patlamanın kesin sebebinin İtfaiye, Emniyet, AFAD ve İGDAŞ ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

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