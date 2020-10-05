İstanbul Valiliği'nden Formula-1 kararı

Konuyla ilgili İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını valilik açıkladı.

İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;



İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Bilet iadesi Biletix'te

Şu ana kadar satılan biletlerin iadesi ise Biletix'ten yapılacak. Intercity'den yapılan açıklamada, organizasyonla ilgili olarak İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun aldığı tavsiye kararı sonrası İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, yarışın seyircisiz olarak yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu karar sonrası değerlendirmede bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak,"Eminim ki seyircisiz de olsa burada sergileyeceğimiz kusursuz ev sahipliğinin ardından önümüzdeki sene, yarışları yine Türkiye’ye getireceğiz ve tüm tribünleri birlikte dolduracağız. Motor sporları severlere gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bilet alan misafirlerimize ücret iadesinin tamamı en kısa sürede, herhangi bir kesinti olmaksızın Biletix tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.