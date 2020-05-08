  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul Valiliğinden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama:

"Durdurulan araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle çarşı ve mahalle bekçisi M.A'yı yaralamıştır" - "Çıkan arbede sırasında çarşı ve mahalle bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D'yi sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:49:23 -
İstanbul Valiliğinden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüphelinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Durdurulan araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle çarşı ve mahalle bekçisi M.A'yı yaralamıştır. Çıkan arbede sırasında çarşı ve mahalle bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D'yi sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.''

Şüpheli Y.D'nin daha önce "yağma suçu"ndan cezaevi kayıtları olduğunun ifade edildiği açıklamada, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı