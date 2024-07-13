İstanbul Valiliği'nden bayrak çağrısı!
İstanbul Valiliği yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Fetullahçı darbe girişimin yıl dönümü öncesinde vatandaşlara bayrak asma çağrısında bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı kalkışmanın üzerinden 8 yıl geçti.
Hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesi tüm yurtta etkinlikler planlanıyor.
İstanbul Valiliği de kentte yaşayan vatandaşlara sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "Fırsat kollayan hainlere inat İstanbul'u Türk bayrağı ile donatalım" ifadeleri kullanıldı.
"İSTANBUL'U ŞANLI BAYRAĞIMIZLA DONATALIM"
İstanbul Valiliği'nin paylaşımı şu şekilde;
"Hadi #İSTANBUL’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım… Cennet Vatanımızı, emperyalistlere teslim etmek için fırsat kollayan hainlere inat… 'Bağımsız #Türkiye'den zerre geri adım atmayacağız. Başaramayacaksınız. #MilletinZaferi #15TemmuzDestanı İstanbul"
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