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Gündem İstanbul Valiliği'nden "Bakırköy" açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden "Bakırköy" açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Bakırköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçla ilgili açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 19:44:00 - 2022-02-09 20:12:13
İstanbul Valiliği'nden "Bakırköy" açıklaması

İstanbul Valiliği'nden bugün saat 15.15 sıralarında Bakırköy'de polisin dur ihtarına uymayıp bir aracın kaçtığı ve o sırada polisin ateş açması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakırköy ilçemizde bugün saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA plakalı araca, sözlü ve megafonla "DUR" ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A.'nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.K.'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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