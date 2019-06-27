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İstanbul Valiliğinden ateşli silah açıklaması: Derhal işlem başlatılacak

Ateşli silah kullanımının önlenmesi ve ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, farkındalık oluşturulması amacıyla organizasyon sahiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan afişlerin asılacağını ve organizasyonlarda silahla ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemleri başlatılacağını belirtti.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:55
İstanbul Valiliğinden ateşli silah açıklaması: Derhal işlem başlatılacak

İstanbul Valiliği, bayram, düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kutlama amacıyla zaman zaman silahla ateş açılmasının, ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet verdiğini, bu durum kamuoyunu vicdanen yaraladığını ve tedirgin ettiğini belirtti.

"Kamuoyunu vicdanen yaralamakta"

Valilikten ateşli silah kullanımının önlenmesi ve ilgili tedbirlerin alınmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şehrin ve vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlamanın, devletimizin en temel görevleri arasında yer aldığı belirtilerek, "Bayram, düğün, nişan, uğurlama, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kutlama amacıyla zaman zaman silahla ateş açılması, ölüm ya da yaralanmalara sebebiyet vermekte, bu durum kamuoyunu vicdanen yaralamakta ve tedirgin etmektedir." denildi.

"Kolluk güçlerine yardımcı olunmasını bekliyoruz"

Bu nedenle ateşli silahlarla havaya veya çevreye ateş edilmesinin önlenmesi için organizasyon sahiplerinden taahhütname alındığını vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Organizasyonlarda silahla ateş açtığı tespit edilen kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemleri başlatılmaktadır. Açık alanlarda yapılacak etkinliklerde; farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan afiş örneklerinin, organizasyon sahiplerince tüm katılımcıların görebileceği bir şekilde alanlara asılması sağlanacak, önleyici tedbir ve denetimler kolluk kuvvetleri ve mülki idare amirlerince aralıksız sürdürülecektir. Telafisi mümkün olmayan üzücü durumların yaşanmaması için her türlü organizasyonda silahla ateş açarak kutlama yapılmasının önlenmesi hususunda, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet ederek, görevli kolluk güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:55
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