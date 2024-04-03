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Gündem İstanbul Valiliği'nden açıklama! 132 vandal gözaltında
Gündem

İstanbul Valiliği'nden açıklama! 132 vandal gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-04-03 22:51:00 - 2024-04-03 23:10:54

Van'da terör sabıkalısı Abdullah Zeydan'ın mazbatasının bir günlük iptalini fırsat bilen vandallar ülke genelinde sokaklara çıktı.

PKK terör örgütü ile DEM'in çağrısını fırsat bilenler İstanbul'da sokakları karıştırmaya çalıştı. İstanbul Valiliği, sokak eylemi düzenleyen terör sevicilerden 132 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul’un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13.00'da Şişli ilçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 şahsa, saat 16.00'da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 şahsa, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 kadın 67 erkek olmak üzere 87 şahsa, saat 19.15'de Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde korsan gösteri yapan 5 şahsa, olmak üzere toplam 132 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır"

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