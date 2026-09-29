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Gündem İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli geliyor
Gündem

İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli geliyor

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İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre havanın parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

Yağışların bugün il genelinde yerel olarak, yarın ise gece ilk saatlerden başlayarak öğleye kadar Anadolu Yakası'nın doğu kesimlerinde, Şile, Pendik ve Tuzla'da kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışın ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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