Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece boyunca camide nöbet tuttu. Tarihî ibadethaneyi korumak isteyen Müslümanların cami çevresinde toplanmasıyla bölgede gerilim yaşandı.

Polisin müdahalesiyle büyüyen gerilimin ardından 28 Eylül’de caminin bir bölümündeki yıkım çalışmalarının başladığı bildirildi. Yaşananlar, Hindistan’da Müslümanların ibadethanelerine yönelik uygulamalar ve Modi dönemindeki Müslüman karşıtı baskı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Yerel yönetim, görüşmeler sonrasında ilgili bölümü cami komitesinin kaldırmaya başladığını açıkladı. Yeniden toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yetkililer, bazı göstericilerin taş attığını ve polislerin hafif yaralandığını belirtti.

Tarihî miras için itiraz

Yetkililer, projeyi 2028 Simhastha Kumbh etkinliğinin hazırlıklarıyla gerekçelendiriyor. Cami temsilcileri, müdahalenin bütün yapıya zarar vermesinden endişeli. Milletvekili İmran Pratapgarhi, tarihî mirasın yıkılmasını “nefretin zirvesi” olarak nitelendirdi. Binlerce gencin itirazını aktararak alternatiflerin değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme ise aynı güzergâhta tapınakların da kısmen kaldırıldığını belirterek ayrımcılık iddiasını reddetti. Buna rağmen tarihî caminin korunmasına yönelik talepler sürüyor.

Linçler ve cezasızlık

Modi döneminde Müslümanları hedef alan ölümcül saldırılar, insan hakları raporlarına yansıdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, “inek koruma” bahanesiyle gerçekleştirilen saldırıları belgeledi. Mayıs 2015–Aralık 2018 arasında en az 44 kişi öldürüldü. Öldürülenlerin 36’sı Müslümandı. Bu bilanço, yalnızca incelenen saldırıları kapsıyor.

Örgüt, bazı BJP siyasetçilerinin saldırıları savunduğunu, polisin soruşturmaları geciktirdiğini bildirdi. Bu bulgular, Modi yönetiminin Müslümanları koruma sorumluluğuna ilişkin ciddi sorular doğuruyor.

Yıkımlar ve büyüyen nefret

Uluslararası Af Örgütü, Müslümanların evlerine, işyerlerine ve ibadethanelerine yönelik hukuksuz yıkımları belgeledi. Nisan–Haziran 2022 dönemindeki 128 mülk yıkımı, araştırmanın kapsamına alındı. En az 617 kişi barınma veya geçim imkânını kaybetti. Delhi’deki yaklaşık 600 yıllık Akhoondji Camii de Ocak 2024’te yıkıldı. India Hate Lab ise 2024’te azınlık karşıtı nefret söylemlerinde yüzde 74,4 artış kaydetti. Bu tablo karşısında Modi yönetiminin sorumluluğu açıktır: Müslümanların güvenliği ve ibadet özgürlüğü korunmalıdır. Kalkınma söylemi, tarihî mirasın ve eşit vatandaşlık hakkının aşındırılmasına gerekçe olamaz.