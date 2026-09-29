  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti! Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı Tabela değişti ama fırsatçılık zihniyeti değişmedi: Özgür Özel, fon krizinden siyaset devşirdi Oysa tarihi ve saati haftalar öncesinden belli YP’den resepsiyondan kaçmaya MYK kılıfı "Siyasal-askeri casusluk" soruşturması Mahrem bilgileri FETÖ’ye aktarmışlar Osmaniye'deki acı olayda yayın yasağı kararı! RTÜK duyurdu: Soruşturma tamamlanana kadar yasak getirildi! İblis, suç kanıtlarını yok etmenin peşinde! Enkazdaki şehitlerin üzerine üs kuruyor Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Dünya Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu
Dünya

Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Devlet 600 yıllık camiyi yıkmak isteyince halk canlı kalkan oldu

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece boyunca camide nöbet tuttu. Tarihî ibadethaneyi korumak isteyen Müslümanların cami çevresinde toplanmasıyla bölgede gerilim yaşandı.

Hindistan’ın Ujjain kentinde Müslümanlar, yaklaşık 600 yıllık Şahi Camii’nin yol genişletme projesi kapsamında kısmen yıkılmasına karşı gece boyunca camide nöbet tuttu. Tarihî ibadethaneyi korumak isteyen Müslümanların cami çevresinde toplanmasıyla bölgede gerilim yaşandı.

Polisin müdahalesiyle büyüyen gerilimin ardından 28 Eylül’de caminin bir bölümündeki yıkım çalışmalarının başladığı bildirildi. Yaşananlar, Hindistan’da Müslümanların ibadethanelerine yönelik uygulamalar ve Modi dönemindeki Müslüman karşıtı baskı iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Yerel yönetim, görüşmeler sonrasında ilgili bölümü cami komitesinin kaldırmaya başladığını açıkladı. Yeniden toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yetkililer, bazı göstericilerin taş attığını ve polislerin hafif yaralandığını belirtti.

 

Tarihî miras için itiraz

Yetkililer, projeyi 2028 Simhastha Kumbh etkinliğinin hazırlıklarıyla gerekçelendiriyor. Cami temsilcileri, müdahalenin bütün yapıya zarar vermesinden endişeli. Milletvekili İmran Pratapgarhi, tarihî mirasın yıkılmasını “nefretin zirvesi” olarak nitelendirdi. Binlerce gencin itirazını aktararak alternatiflerin değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme ise aynı güzergâhta tapınakların da kısmen kaldırıldığını belirterek ayrımcılık iddiasını reddetti. Buna rağmen tarihî caminin korunmasına yönelik talepler sürüyor.

 

Linçler ve cezasızlık

Modi döneminde Müslümanları hedef alan ölümcül saldırılar, insan hakları raporlarına yansıdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, “inek koruma” bahanesiyle gerçekleştirilen saldırıları belgeledi. Mayıs 2015–Aralık 2018 arasında en az 44 kişi öldürüldü. Öldürülenlerin 36’sı Müslümandı. Bu bilanço, yalnızca incelenen saldırıları kapsıyor.

Örgüt, bazı BJP siyasetçilerinin saldırıları savunduğunu, polisin soruşturmaları geciktirdiğini bildirdi. Bu bulgular, Modi yönetiminin Müslümanları koruma sorumluluğuna ilişkin ciddi sorular doğuruyor.

 

Yıkımlar ve büyüyen nefret

Uluslararası Af Örgütü, Müslümanların evlerine, işyerlerine ve ibadethanelerine yönelik hukuksuz yıkımları belgeledi. Nisan–Haziran 2022 dönemindeki 128 mülk yıkımı, araştırmanın kapsamına alındı. En az 617 kişi barınma veya geçim imkânını kaybetti. Delhi’deki yaklaşık 600 yıllık Akhoondji Camii de Ocak 2024’te yıkıldı. India Hate Lab ise 2024’te azınlık karşıtı nefret söylemlerinde yüzde 74,4 artış kaydetti. Bu tablo karşısında Modi yönetiminin sorumluluğu açıktır: Müslümanların güvenliği ve ibadet özgürlüğü korunmalıdır. Kalkınma söylemi, tarihî mirasın ve eşit vatandaşlık hakkının aşındırılmasına gerekçe olamaz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak
Ekonomi

Mehmet Şimşek'ten fon soruşturmasıyla ilgili çok kritik açıklama: Onlara bir işlem yapılmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmasıyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şimşek, "Piyasa bozucu işlemlere k..
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!
Gündem

Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere gönderilen 400 ton patatesin ortadan kaybolmasıyla ilgili başlatılan so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23