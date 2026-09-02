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Gündem Kahramanmaraş'ta Mukaddes Emanetler Heyecanı: 150’den Fazla Eser Sergilenecek!
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Kahramanmaraş'ta Mukaddes Emanetler Heyecanı: 150’den Fazla Eser Sergilenecek!

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Kahramanmaraş'ta Mukaddes Emanetler Heyecanı: 150’den Fazla Eser Sergilenecek!

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenecek Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi’nin hazırlıkları başladı.

Abdülhamithan Camii bünyesinde bulunan Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek serginin hazırlıkları kapsamında mukaddes eserlerin özel muhafaza şartları içerisinde salona yerleştirilmesi ve sergileme alanının oluşturulması için çalışmalar başladı. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından ve mukaddes emanetler koleksiyoneri Erol Güzel'in koleksiyonunda bulunan birbirinden kıymetli eserler, Kahramanmaraşlılarla buluşmak üzere şehre getirildi.

Buluşmada; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (sav) nispet edilen Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Nal-ı Şerif ve Yatak-ı Şerif başta olmak üzere Asr-ı Saadet dönemine ait çok sayıda mukaddes hatıra yer alacak.
Bunun yanı sıra Kâbe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere'ye ait tarihî hatıralar, farklı dönemlere ait Kâbe örtüleri, kapı örtüleri, Hacerü'l-Esved Taşı, Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin'e (ra) nispet edilen Sakal-ı Şerifler ile Allah dostlarından Abdülkadir Geylani'nin Asâsı, Emir Sultan'ın hatıra Asâsı gibi kıymetli emanetler de ziyaretçilerin istifadesine sunulacak.
Özel koruma ve muhafaza şartları altında hazırlanacak eserler, geçmişten günümüze ulaşan eşsiz hatıraları Kahramanmaraşlıların yakından görmesine imkan sağlayacak.

Mukaddes emanetler koleksiyoneri Erol Güzel, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek buluşmanın klasik anlamda bir sergi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, asıl amaçlarının Peygamber Efendimizi seven gönülleri O'na ait mukaddes hatıralarla buluşturmak olduğunu ifade etti.
Güzel, "Gayemiz, Resulullah Efendimiz'i seven kardeşlerimizi, O'na ait mukaddes emanetlerle buluşturmak. Asr-ı Saadet'ten ecdadımız Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan bu mukaddes hatıraları Anadolu'nun dört bir yanındaki kardeşlerimize götürerek, Peygamber Efendimizi daha yakından tanımalarına ve Onunla gönül bağı kurmalarına vesile olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 150'nin üzerinde mukaddes emaneti ziyaretçilerin istifadesine sunacaklarını ifade eden Güzel, "Tek bir arzumuz var; Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz Resulullah Efendimizi tanısın, O'nu sevsin ve O'nun hayatından kendisine bir yol çıkarsın" dedi.
Güzel, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Kahramanmaraş'ta da çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Burada Peygamber Efendimize (SAV) ait Saç-ı Şerif, Sakal-ı Şerif'inden tutun da yattığı Yatak-ı Şerif başta olmak üzere, hayatında kullandığı eşyalara ve Asr-ı Saadet'e ait birçok mukaddes emanete yer veriyoruz. Bunun yanında ecdadımız Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Kâbe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere'ye ait mukaddes hatıraları, Kâbe örtülerini ve çeşitli teberruları de Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ziyaretine sunuyoruz. Allah dostlarından bizlere ulaşan kıymetli emanetler de burada yer alıyor. Toplamda 150'nin üzerinde mukaddes emaneti hemşehrilerimizle buluşturuyoruz."

Güzel, başta Kahramanmaraşlılar olmak üzere çevre illerden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden vatandaşları bu manevi buluşmaya davet etti.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar ise mukaddes emanetlerin Kahramanmaraş'a ulaşmasının kendileri açısından büyük bir mutluluk ve onur olduğunu belirterek, "Onikişubat Belediyemiz ve İl Müftülüğümüzün iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel programda; Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek Sakal-ı Şerifleri, Saç-ı Şerifleri ve diğer Mukaddes Emanetlerin yanı sıra Kâbe-i Muazzama'nın örtülerini hemşerilerimizle buluşturmanın büyük bir onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek emanetlerin şehrimizde sergilenmesi, hepimiz için önemli bir manevi fırsat. İnşallah hemşerilerimizin bu emanetleri ziyaret ederek gönüllerinde güzel ve unutulmaz bir iz bırakacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kurulum ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Buluşması, 4 Eylül 2026 Cuma günü ziyaretçilere açılacak. 13 Eylül tarihine kadar açık olacak buluşmanın; Kahramanmaraşlı vatandaşların yanı sıra çevre illerden ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek misafirleri de ağırlaması bekleniyor.

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