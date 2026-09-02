Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...
Galatasaray'dan ayrılan Icardi bilmecesi tüm hızıyla sürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'dan ayrılan Icardi bilmecesi tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, geçtiğimiz ocak ayında Juventus ile masaya oturduklarını belirterek transfer iddialarını doğruladı.
2022 yılında kiralık olarak Galatasaray forması giymeye başlayan ve 2023 yılında sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği büyük bir merakla bekleniyor.
Nicolo Schira'ya konuşan Pino, ocak ayında siyah-beyazlı ekiple görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Pino, "Ocak ayında Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı?" yönündeki soruya, "Kesinlikle evet! Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik" şeklinde yanıt verdi.
Yıldız futbolcunun transfer sürecindeki kriterlerine değinen menajer Elio Pino, ekonomik detayların ikinci planda kaldığını vurguladı. Menajer oyuncusunun sportif hedeflerine odaklandığını belirterek, "Mauro için para öncelik değil. İyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabileceği bir proje istiyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması altında gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve takımdan ayrıldıktan sonra adı İtalyan kulüpleriyle anılan 31 yaşındaki golcünün yeni adresinin neresi olacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23