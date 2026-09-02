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Spor
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Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

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Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

Galatasaray'dan ayrılan Icardi bilmecesi tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, geçtiğimiz ocak ayında Juventus ile masaya oturduklarını belirterek transfer iddialarını doğruladı.

#2
Foto - Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

2022 yılında kiralık olarak Galatasaray forması giymeye başlayan ve 2023 yılında sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi'nin kariyerine nerede devam edeceği büyük bir merakla bekleniyor.

#3
Foto - Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

Nicolo Schira'ya konuşan Pino, ocak ayında siyah-beyazlı ekiple görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

#4
Foto - Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

Pino, "Ocak ayında Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı?" yönündeki soruya, "Kesinlikle evet! Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik" şeklinde yanıt verdi.

#5
Foto - Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

Yıldız futbolcunun transfer sürecindeki kriterlerine değinen menajer Elio Pino, ekonomik detayların ikinci planda kaldığını vurguladı. Menajer oyuncusunun sportif hedeflerine odaklandığını belirterek, "Mauro için para öncelik değil. İyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabileceği bir proje istiyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Yola geldi mi artık: 'Senin ağzın neler söylüyor' dedirten çıkış geldi! Büyük şok bu...

Galatasaray forması altında gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan ve takımdan ayrıldıktan sonra adı İtalyan kulüpleriyle anılan 31 yaşındaki golcünün yeni adresinin neresi olacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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