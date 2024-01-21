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Yerel İstanbul Valiliği alışveriş kartlarını dağıtmaya başladı! Binlerce ailenin yüzü gülecek
Yerel

İstanbul Valiliği alışveriş kartlarını dağıtmaya başladı! Binlerce ailenin yüzü gülecek

Yeniakit Publisher
2024-01-21 16:25:00 - 2024-01-21 16:27:08

İstanbul Valiliği tarafından başlatılan proje, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Valilik tarafından yürütülen "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesi kapsamında, 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği Aile Akademisi, "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesiyle İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan ve kentte doğan 30 bin bebeğin bebek bezi ihtiyacını karşılıyor.

24 aylığa kadar bez ihtiyacını karşılayacak

Bu kapsamda, 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı. Valilik, 24 aylık oluncaya kadar bebeklerin bez ihtiyaçlarını karşılayacak.

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin bütçesine katkı sunmak amacıyla başlatılan projenin, orta ve uzun vadede genişletilmesi hedefleniyor.


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