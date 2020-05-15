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İstanbul Üniversitesinden halka açık "Darülfünun Dersleri"

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:01:10 -
İstanbul Üniversitesinden halka açık "Darülfünun Dersleri"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 150. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde, ilk yıllarında hayata geçirdiği herkese açık "Darülfünun Dersleri" ile halk ile akademiyi bir araya getiriyor.

"Darülfünun Dersleri" başlığı altında yapılan eğitimlerle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında amfilerin kapısını dijital alan üzerinen açan Fakülte, haziran ayı eğitimleri için hazırlıklara devam ediyor.

Canlı yayın olarak üniversitenin YouTube kanalından takip edilebilecek ders takviminde, bugün Dr. Öğretim Üyesi Cumhur Ersin Adıgüzel'in "Endülüs'te İlmi Hayat", yarın ise Prof. Dr. İlyas Topsakal, Dr. Özhan Kapıcı, Dr. Mustafa Tanrıverdi ve Öğretim Görevlisi İlsur Nafikov'un "Rusya İmparatorluğu'nda Osmanlı Algısı" eğitimleri yer alacak.

Program kapsamında ayrıca 17 Mayıs'ta Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu ile Doç. Dr. Erkan Konyar'ın "Assur ve Urartu'da Kentleşme", 18 Mayıs'ta Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner'in "Lehistan'da Son Osmanlı Elçisi: Numan Bey'in Varşova Elçiliği ve Sefaretnamesi" dersi, 19 Mayıs'ta Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Prof. Dr. Nedim Yıldız, Doç. Dr. Ertan Kardeş, Doç. Dr. Emre Ateş ile moderatör olarak araştırma görevlisi Arda Telli'nin yer aldığı "Tecrit Günlerinde Felsefe 1" paneli ile 20 Mayıs'ta "Tecrit Günlerinde Felsefe 2" paneli meraklılarıyla buluşacak.

Doç. Dr. Yusuf Gürkan Ergin "Heterotopya Olarak Antik Roma Bahçeleri"ni 21 Mayıs'ta, Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Prof. Dr. Rıdvan Akın, Doç. Dr. Nuri Sağlam ve Dr. Murat Aydoğdu "1. TBMM'ye Bakış"ı 22 Mayıs'ta, Prof. Dr. Mehmet Tekin "Bir Entelektüel Olarak Tarık Buğra" konusunu 23 Mayıs'ta, Dr. Nilgün Firidinoğlu'nun moderatör, Dr. Oğuz Arıcı'nın ise konuşmacı olarak yer alacağı "Kurmacanın İnşası: Aristoteles'te Oyun Yazarlığı Fikri" 29 Mayıs'ta işlenecek.

Herkese açık olarak gerçekleştirilen derslerin kayıtları canlı yayınların ardından yine YouTube hesabından izlenebilecek.

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