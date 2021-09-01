İstanbul Üniversitesi ders kayıtları ne zaman 2021? İstanbul Üniversitesi yüz yüze kayıtlar elektronik kayıt tarihleri

İstanbul Üniversitesi yeni kayıt ile ders kayıtlarına ilişkin açıklama yaptı. 2021 YKS sonuçlarına göre İstanbul Üniversitesi elektronik kayda açık olan programlarına https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik kayıtlarını (E-Kayıt) yapabileceklerdir. Elektronik kayıt yapan öğrencilerden kayıt tarihleri içerisinde herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

İstanbul Üniversitesi kayıtları ne zaman?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek. E-devlet üzerinden kayıt yapamayan adaylar, kesin kayıtlarını 6-10 Eylül 2021 (Saat:17.00) tarihleri arasında http://aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden hesap oluşturmak suretiyle kesintisiz bir şekilde yapabileceklerdir.

İstanbul Üniversitesi elektronik kayıt için istenen belgeler

a) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

b) Lise Diploması (2021 yılında mezun olanlar için yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)

d) Askerlik durumları, Birim öğrenci işleri bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan

yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.

e) İkamet Adres Beyan Formu

Adaylardan; yerleştikleri programın bağlı bulunduğu birime (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) şahsen başvuracak adaylar 6-10 Eylül 2021 (saat 17:00) tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.

İstanbul Üniversitesi yüz yüze üniversite kayıt belgeleri neler?

Şahsen Kayıt İçin İstenilen Belgeler

a) YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

b) Lise Diploması(2021 yılındamezun olanlariçin yeni tarihlimezuniyet belgesinin aslı(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

c) Nüfus Cüzdanı (önlü-arkalı)

d) Askerlik durumları, Birim öğrenci işleri bürosu görevlileri tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden sorgulanacaktır. Kaydında sakınca bulunan yükümlülerden askerlik durum belgesi istenilecektir.

e) İkamet Adres Beyan Formu

İstanbul Üniversitesi ders alma işlemleri 2021

İstanbul Üniversitesi öğrencileri ders alma işlemlerini 20-26 Eylül 2021 tarihlerinde, AKSİS Öğrenci Otomasyon

Sistemi üzerinden yapacaktır.

İstanbul Üniversitesi Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İşlemleri 2021

Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz katkı payı ücreti ödemeyecektir. Ancak bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına da kayıt yaptıran öğrenciler (1.öğretim ve açık öğretim v.b.) ikinci yükseköğretim programına katkı payını kendileri ödeyecektir.

İkinci öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz öğrenim ücretini kendileri ödeyecektir.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarına kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimiz materyal ücreti ödeyecektir.

Katkı payı/öğrenim ücreti işlemleri için gerekli olan referans numarasını AKSİS Öğrenci

Otomasyon Sistemine girerek öğrenebilirsiniz.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini 4-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Öğrenci Otomasyon

Sisteminden almış olduğunuz “Referans Numarası” ile Halk Bankası şubelerinden ve ATM’lerinden yapabilirsiniz.

2021 YKS ile Üniversitemiz zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yerleştirilen öğrencilerin, aşağıda belirtilen tarihlerde Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına girmeleri zorunludur. Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlik Sınavı: 14 Eylül 2021

Zorunlu/Kredili Yabancı Dil Yeterlik Sınavı: 21 Eylül 2021 Salı (Saat: 12.00) Tüm Fakülte/Meslek Yüksekokulu zorunlu kredili sınavları (Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2) belirtilen tarihte online olarak yapılacaktır.

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