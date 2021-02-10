İstanbul Üniversitesi bahar dönemi ne zaman başlıyor? İstanbul Üniversitesi'nde eğitim yüz yüze mi uzaktan mı olacak?

İstanbul Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlayacak mı? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarına ve öğrencilere yönelik anket düzenleyecek. YÖK’ün düzenleyeceği anket sonuçları Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile paylaşılacak. YÖK Başkanlığı önümüzdeki Bahar Dönemini yüz yüze veya on-line olmasına bu sonuçlara göre karar verecek. YÖK bahar döneminde yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağının yol haritasını belirlemeye çalışırken, bazı üniversiteler bahar döneminde yüz yüze mi yoksa uzaktan eğitimle mi devam edileceğini netleştirmeye çalışıyor.

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptığı açıklamada her hafta küresel salgın dünyadaki gidişatını incelediklerini ve hangi tedbirlerin alındığını dikkate aldıklarını açıkladı. Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamak istediklerini belirten Saraç " Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." dedi. YÖK Başkanı " Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı. İstanbul Üniversitesi bahar dönemi online mi yoksa yüz yüze eğitimle mi olacağı YÖK’ün alacağı karar sonrası netlik kazanacak.