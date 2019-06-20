İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Taban Puan ve kontenjanlar | YKS 2019 tercih kılavuzu

2019 ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte üniversite adayları okumak istediği üniversitenin puan ve kontenjanlarını araştırıyorlar. Üniversite yerleştirmeleri sonrasında İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri için oluşan taban puanlar aşağıda yer almaktadır. 2 yıllık bölümlere TYT ve 4 yıllık bölümlere SAYISAL, Eşit Ağırlık, SÖZEL puanları olan herkes başvurabilir. 2 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 150 PUAN (TYT), 4 Yıllık Açıköğretim Fakültesine Başvurabilmek için en az 180 PUAN (AYT) puan gereklidir. İşte 2019 YKS tercih kılavuzuna göre İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (AUZEF) nin taban puanları ve kontenjanlarına yönelik bilgiler…