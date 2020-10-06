İstanbul Üniversitesi ana kampüsü Fatih’te bulunmakta. İstanbul Üniversitesi devlet üniversitesi olup 88 bin öğrencisi bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite

İkinci üniversiteyi okumak isteyenlerin ilk tercihi İstanbul Üniversitesi olmakta. Bunun için ikinci üniversite okumak isteyen öğrenciler İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvuru şartlarını merak etmekte. Peki İstanbul Üniversitesi ikinci üniversiteye kimler başvurur? ÖSYM’nin yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda belirtilen üniversitelerde öğrenciliği devam eden ya da belirtilen önlisans ve lisans bölümlerinden mezun olanlar ile

Şartlarını taşıyanlar İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite başvurusunda bulunabilirler.

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite kimler başvuramaz?

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite ücretleri ne kadar?

Herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunan ve bununla birlikte ikinci bir üniversite programına kayıt yaptıran öğrenciler katkı payı ücreti öderler. Peki İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite ücretleri ne kadar?

Lisans açıköğretim çocuk gelişimi ikinci üniversite ücreti (dönemlik) 400 TL, coğrafya başta olmak üzere tüm dersler 400 TL’dir.

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri (Lisans)

İstanbul Üniversitesi’nde ikinci üniversite okumak isteyen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümlerini merak ediyor. İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite lisans bölümleri coğrafya, çocuk gelişimi, felsefe, iktisat, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme, rekreasyon, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji, egzersiz ve spor bilimleri, tarih, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri.

İstanbul Üniversitesi ikinci üniversite bölümleri (ön lisans)

Adalet, çocuk gelişimi, hukuk büro yönetimi ve sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği, kültürel miras ve turizm, laborant ve veteriner sağlık, sivil hava ulaştırma işletmeciliği yönetimi, sosyal hizmetler, tıbbi dokümamtasyon ve sekreterlik ve yaşlı bakımı.

İstanbul Üniversitesi AUZEF

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bulunmaktadır. İstanbul Üniversitesi AUZEF Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim fakültesi olma özelliğine sahiptir. AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı mevcuttur.

AUZEF açıköğretim lisans (İstanbul Üniversitesi)

İstanbul Üniversitesi AUZEF açıköğretim lisans programları şu şekildedir: coğrafya, çocuk gelişimi, egzersiz ve spor bilimleri, felsefe, iktisat, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme, rekreasyon, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji, yönetim bilişim sistemleri, uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi.

AUZEF açıköğretim önlisans programları

İstanbul Üniversitesi AUZEF açıköğretim önlisans programları ise şöyle: Adalet, Çocuk gelişimi, Hukuk büro yönetimi ve sekreterlik, iş sağlığı ve güvenliği, kültürel miras ve turizm, laborant ve veteriner sağlık, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmetler, yaşlı bakımı, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik.

İstanbul Üniversitesi lisans tamamlama programları

Acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi, sosyal hizmetler,

AUZEF uzaktan eğitim lisans bölümleri İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi AUZEF uzaktan eğitim lisans programları şunlardır: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye.

AUZEF uzaktan eğitim önlisans bölümleri

İstanbul Üniversitesi AUZEF uzaktan eğitim önlisans bölümleri ise şunlardır: Acil durum ve afet yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, coğrafi bilgi sistemleri, çocuk gelişimi, dış ticaret, iş sağlığı ve güvenliği, medya ve iletişim.

İstanbul Üniversitesi lisans tamamlama programları

İstanbul Üniversitesi AUZEF lisans tamamlama programlarına bakacak olursak İLİTAM ilahiyat, önlisans programına bakacak olursak da adalet MYO olduğu görülmekte.

İstanbul Üniversitesi fakülteler

İstanbul Üniversitesi fakülteleri öğrenciler tarafından merak ediyor. İstanbul Üniversitesi fakülteleri ise şunlardır: İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi, İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi, İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi, İstanbul Üniversitesi fen fakültesi, İstanbul Üniversitesi iktisat fakültesi, İstanbul Üniversitesi eczacılık fakültesi, İstanbul Üniversitesi diş hekimliği fakültesi, İstanbul Üniversitesi işletme fakültesi, İstanbul Üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi, İstanbul Üniversitesi iletişim fakültesi,İstanbul Üniversitesi ulaştırma ve lojistik fakültesi, İstanbul Üniversitesi hemşirelik fakültesi ve İstanbul Üniversitesi mimarlık fakültesi yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi yüksekokulları

İstanbul Üniversitesi yüksekokulları ise şunlardır: İstanbul Üniversitesi devlet konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi yabancı diller yüksekokulu.

İstanbul Üniversitesi meslek yüksekokulları

İstanbul Üniversitesi meslek yüksekokulları iki tanedir. İstanbul Üniversitesi meslek yüksekokulları Adalet meslek yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi güvenlik ve koruma bilimleri meslek yüksekokuludur.