İstanbul trafik düğümüne çözüm olacak! Paylaşım ekonomisini trafikte de uygulayalım

Mehmet Canıtatlı

Anadolu Grubu’na bağlı araç kiralama şirketi Garenta tarafından Eylül 2018’de devreye alınan MOOV by Garenta uygulaması kullanıcı dostu yaklaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Kullanıldığı süreye bağlı olarak ödeme yapılan ve aplikasyon üzerinden çalışan MOOV by Garenta, İstanbul’un yoğun trafik sıkışıklığını hafifletici uygulamaların öncelikli tercihi olmaya aday.

Araç paylaşımı modeline göre hizmet veren MOOV by Garenta’nın İstanbul trafiği için alternatif bir çözüm olduğunu belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada dikkat çekici mesajlar verdi. İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4.2 milyon aracın bulunduğunu belirten Ayyıldız, bu araçların yüzde 69’una tekabül eden 2.9 milyon otomobilin olduğunu söyledi. Bu araçların trafiğe çıktığı zaman çok ciddi bir emisyon, çevre kirliliği, mali külfet ve yoğunluğa neden olduğunu dile getiren Ayyıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bu sorunları asgari düzeye düşürecek önerilerini ve trafik yoğunluğuna son verecek ‘paylaşım ekonomisi’ odaklı formülü sunmak istediklerini kaydetti. Avrupa’daki belediyelerin uygulamalarına da dikkat çeken Ayyıldız, tespit ve önerilerini şöyle sıraladı:

-Paris’te geçtiğimiz yıllarda “arabasız gün” uygulaması yapıldı. 2020 yılı itibarıyla şehir merkezine otomobille girme yasağı geliyor. Hollanda’nın, Almanya’nın bazı şehir merkezlerine otomobille giriş yasaklandı. Çünkü ne kadar çok araç şehir trafiğinde olursa, hem o kadar çevre kirliliği oluşuyor hem de trafik daha kötü hale geliyor.

-Araç paylaşım modeli şehirler için bir gereklilik. Bu gerekliliği özel şirketler ve yerel yönetimler ortaklaşa çözüyor. İtalya’da Çevre Bakanlığı araç paylaşım projesini yüzde 50 fonluyor. Yerel yönetimler araç paylaşım modeliyle çalışan uygulamalara minimum müşteri sayısı garanti ediyor. Özel otopark alanları oluşturuyor, toplu taşımanın sınırlı kaldığı yerlerde araç paylaşımını teşvik eden çözümler sunuyor.

-Bu trafiği ve çevre kirliliğini araç paylaşımı modeliyle engellemek mümkün. Araç paylaşımı sistemindeki bir araç, bir günde 30 defaya kadar kullanılabilir ve bu da trafiğe 15 aracın çıkmasını engellemiş olur.

-Aslında hepimiz araçlarımızı gün içerisinde kullanmıyoruz. Gideceğimiz yere gidiyoruz, aracımızı park ediyoruz ve sonra belki de bir daha akşam evimize giderken kullanıyoruz. Bu belirli saatlerde trafikte yoğunlaşmaya sebep olmakla birlikte, ekonomiye ve çevreye de zarar veriyor. Bunun yerine yerel yönetimlerin de desteğiyle araç paylaşımı modeli geliştirilebilir.

-Moskova’da 2016 yılında, tüm yıl boyunca 45 bin adet araç paylaşımı yolculuğu yapılırken; şu anda paylaşımdaki araçlar bir günde 30 bin defadan fazla kullanılıyor.

-Yurt dışındaki paylaşım ekonomisi kültürünün yayılım etkisini göz önüne aldığımızda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek İstanbul’a sunduğumuz MOOV by Garenta hizmetimizi, belediyemizin de desteğiyle geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu kapsamda sorumluluk almaya hazırız.

Seçim günü rekor kırıldı

1.200’den fazla araçla İstanbul’un 27 ilçesinde hizmet veren MOOV by Garenta’da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 23 Haziran Pazar günü toplamda 2 bin 150 defa kiralama ile rekor kırıldı.