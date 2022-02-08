İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu!
İstanbul'da yağışın etkisiyle sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 65'i geçti.
İstanbul'da gece başlayan yağmur şehrin birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Gece boyunca devam eden yağış, yer yer sağanağa dönüştü.
Yağışın etkisiyle kent geleninde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren artmaya başladı.
İBB trafik haritasına göre yoğunluk saat 08.05 itibariyle yüzde 67 oldu.