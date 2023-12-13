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Ekonomi İstanbul trafiğinde mevkinizi koruyun! Geçiş ihlalini böyle sorgulayın
Ekonomi

İstanbul trafiğinde mevkinizi koruyun! Geçiş ihlalini böyle sorgulayın

Yeniakit Publisher
2023-12-13 16:34:00 - 2023-12-13 16:35:08
İstanbul trafiğinde mevkinizi koruyun! Geçiş ihlalini böyle sorgulayın

İstanbul trafiğinden kaçmak için tercih edilebilecek alternatif yollar var. Peki köprü ve otoyol ihlallerini nasıl göreceksiniz?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yalnızca 1. sınıf araçlar, yolcu araçları, toplu taşıma araçları, N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ise ; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(kamyon ve otobüsler hariç), servisler, karavanlar, toplu taşıma araçları ve bazı resmi plakalı araçların geçişine izin veriliyor. Bunların dışında kalan 2. 3.4. ve 5. sınıf araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanması gerekiyor.

2023 fiyatlandırması

8,50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için yüzde 76,5 zam ile 15 TL'ye yükseltildi. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 184 TL’den 290 TL’ye yükseltildi.

Son olarak Temmuz ayında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye çıkarılmıştı.

Avrasya Tüneli tercih edecekseniz...

İstanbul trafiğinden kaçmak için tercih edilebilecek bir diğer alternatif Avrasya Tüneli. Ancak bilmelisiniz ki bu tünelden yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor.

Kuzey Marmara alternatifi

İstanbul’daki yolculuğunuz sırasında Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak şehir merkezine hiç uğramadan seyahat etme imkânınız da var. Avrupa ve Anadolu Yakası boyunca devam eden otoyol, Kınalı mevkiinden başlayarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanıyor. Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu Kınalı - Fatih gişeleri arası 39,00 TL. Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Kurnaköy - TEM Akyazı gişeleri arası: 89,50 TL.
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Geçiş ihlali yaptı iseniz bunları yapın!

HGS ve OGS hesabınızda yeterli bakiye yoksa veya herhangi bir ücret ödemeden bu yolları kullandıysanız geçiş ihlali yapmış oluyorsunuz. 15 gün içinde HGS hesabınıza yeterli bakiyeyi yüklerseniz standart geçiş ücreti ödüyorsunuz. Ancak son ödeme tarihini geçirirseniz geçiş ücretiniz ile birlikte bu ücretin 4 katı kadar gecikme bedelini de ödemeniz gerekiyor. Geçiş ihlallerinizi öğrenmek için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün geçiş ihlali sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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