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Gündem İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü!
Gündem

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntü!

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 14:16:00 -

Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.

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