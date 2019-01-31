İstanbul trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 81 İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı. Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.40'da yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

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