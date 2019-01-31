0553 313 94 23

İstanbul trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 81

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle iş çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

31 Ocak 2019 Perşembe 20:36
İstanbul trafiği felç oldu! Yoğunluk yüzde 81

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.40'da yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 20:36
  1. İstanbul
  2. son dakika
  3. istanbul yol durumu
  4. trafik durumu
  5. son dakika Gündem Haberleri
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'da Guaido'nun evine baskın iddiası
    1. Venezuela'da Guaido'nun evine baskın..
    2. MSB heyeti Rusya'daki temaslarını..
    3. Erzurumspor transferlere 7,5 milyon..
    4. Tam 9 ay sürdü! Ülkede hükümet kuruldu
    5. Gamze Özçelik'ten duygulandıran paylaşım
    6. AB, Venezuela krizine ilişkin..
    7. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    8. Oğlunun işten çıkarılmasına sinirlenen..
    9. Başsavcılıktan 'cezaevinde isyan'..
    10. Lübnan'da yeni hükümet kuruldu
    11. Fenerbahçe'de Serdar ve Tolgay ilk..
    12. İstanbulspor'da Jerry Akaminko'nun..
    13. Fenerbahçe Başkanı Koç'tan UEFA..
    14. Feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
    15. Devlet Bahçeli kovmuştu! Büyükşehirden..
    16. 5 kişilik aileyi öldürüp ateşe..
    17. Kocaeli'deki öğrencilerden Suriye'ye..
    18. Medipol Başakşehir, Mete Kaan Demir'i..
    19. Haydut ABD'nin kuklası Guaido'dan..
    20. "Galatasaray maçında puanların peşinde..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek