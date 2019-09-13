İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünde görev değişimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Yücel Oğurlu, görevi Prof. Dr. Nazım Ekren’den devraldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yücel Oğurlu, görevi Prof. Dr. Nazım Ekren’den devraldı.

Görev değişim töreninde açıklama yapan Ekren, ''Yeni Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum. 8 yıl boyunca birlikte çalıştığım meslektaşlarım ve mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum.'' dedi.

Prof. Dr. Oğurlu ise Prof. Dr. Ekren’e, sekiz yıllık görevi süresince üniversiteye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.







