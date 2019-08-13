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İstanbul Ticaret Üniversitesi erkek karate takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

İstanbul Ticaret Üniversitesi erkek karate takımı, 2019 Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonası'nda, genel klasmanda takım halinde üçüncülüğü elde etti

13 Ağustos 2019 Salı 13:05
İstanbul Ticaret Üniversitesi erkek karate takımı, Avrupa üçüncüsü oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi erkek karate takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen "2019 Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonası"nda, üçüncülük elde etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği 2019 Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonası'nda, erkek karate takımı genel klasmanda takım halinde üçüncü oldu.

Verilen bilgiye göre, 31 Ülkeden 183 üniversitenin katıldığı şampiyonluk karşılaşmalarına Türkiye'den katılım sağlayan dört Türk üniversitesinden birisi olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin karate takımını 9 sporcu temsil etti.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanvekili Mustafa Temel, Antrenör Levent Aydemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan'ın öncülüğündeki ekipte Selva Nur Akkurt, Yücel Şentürk, Yavuz Selim Oruç, Enes Topal, Şükrü Onur Demir, Mustafa Özyıldız, Kadri Tolay, Ahmet Hakan Bolat ve Muhammet Fatih Şahin yer aldı.

Enes Topal, Ahmet Hakan Bolat ve Yavuz Selim Oruç üçlüsünden oluşan erkek takım kata ekibi müsabakayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Takım Baş antrenörü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Karate Takımı Antrenörü olan Levent Aydemir, genç sporcuların uzun yoğun süren tempo ile gerçekleştirdikleri antrenmanlar neticesinde, hem üniversiteye hem de Türkiye'ye bir bayram hediyesi sunduklarını bildirdi.

Sporcular, müsabakaların sonunda yapılan ödül seremonisinde, ödüllerini Zagreb Türk Elçiliği Danışmanı Zeynep Gizem Hançerli'den aldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:05
  1. 2019 Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonası
  2. İstanbul Ticaret Üniversitesi

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