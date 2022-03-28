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Ekonomi İstanbul Ticaret Odası'ndan "KDV indirimi" mesajı
Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası'ndan "KDV indirimi" mesajı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini ekonomi açısından "kıymetli" gördüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:42:00 -
İstanbul Ticaret Odası'ndan "KDV indirimi" mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından KDV ile ilgili yaptığı paylaşımda ortak gayretin enflasyonla mücadeleye de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz. Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı proaktif kararlarla birlikte enflasyonla mücadelemizde de başarıya ulaşacağız."

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