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Gündem İstanbul Tabip Odası'nın Ayasofya hazımsızlığı hala geçmedi! Vaka artışını 4 ay önceye bağladılar
Gündem

İstanbul Tabip Odası'nın Ayasofya hazımsızlığı hala geçmedi! Vaka artışını 4 ay önceye bağladılar

Hükümete karşı düşmanlığıyla bilinen İstanbul Tabip Odası koronavirüs salgınındaki vaka artışını 4 ay önce yapılan Ayasofya'nın açılışına bağladı. Koronavirüste belirtilerin ilk 3 günde çıktığından bile bir haber olan oda, Türkiye'nin Ayasofya'nın açılışı nedeniyle ikinci dalgayı yaşadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:47:00 -

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Fatma Nur Ak'ın sunumuyla ekrana gelen programa, hükümet karşıtlığıyla bilinen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu katıldı.

Programın gündemi koronavirüsle mücadeledeki son durum oldu.

Ayasofya açılışını söyledi

Türkiye'nin salgınla mücadelede dünya ülkelerine oranla ne kadar başarılı bir çizgi sürdürdüğünü görmezden gelen Ömeroğlu, Türkiye'nin başarısız olduğunu savunarak, üst üste yapılan hatalar nedeniyle vakaların yeniden artışa geçtiğini söyledi.

Rukiye Eker Ömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 ay önce camiye çevrilen Ayasofya'nın açılışını hatırlatarak, "350 bin kişiyi toplayıp cami açılışı yaptılar, bir başka yerin açılışını yaptılar, Van'da toplanıldı, parti toplantıları oldu... Bugüne gelinmesinde sağlık yönetiminin rolü var." ifadelerini kullandı.

4 ay oldu

Bilindiği üzere Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı ve üzerinden 4 ay geçti.

Bugün koronavirüs vakalarındaki artışın Ayasofya Camii'nde kılınan namazla ilişkilendirilmesi dinleyenleri de şaşkına çevirdi.

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Yorumlar

hizipsavar

islam düşmanı münafıklar. barları pavyonalrı teke bayilerini ibb nin beceriksiz başkanın toplu taşmlarıonı görmüyor herhalde. bu ünvanlar ne kadar ucuz oldu herkese veriyorlaar. ama halktan sokaktan bi haberler.
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