İstanbul Sultangazi'de tramvay seferlerini durduran kaza
Gündem

İstanbul Sultangazi'de tramvay seferlerini durduran kaza

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul Sultangazi'de tramvay seferlerini durduran kaza

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otomobil ile motosiklet tramvay yolunda çarpıştı. Kazanın tramvay geçiş güzergahı üzerinde yaşanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Lastikçi Durağı mevkii tramvay geçidi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, tramvay geçidi üzerinde kural ihlali yaparak ters yöne dönüş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü E.K., karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı. Kazanın tramvay geçiş güzergahı üzerinde yaşanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, tramvay seferleri ise normale döndü.

