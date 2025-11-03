İstanbul Sultangazi'de tramvay seferlerini durduran kaza
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde otomobil ile motosiklet tramvay yolunda çarpıştı. Kazanın tramvay geçiş güzergahı üzerinde yaşanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu.
Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Lastikçi Durağı mevkii tramvay geçidi üzerinde yaşandı.
İddiaya göre, tramvay geçidi üzerinde kural ihlali yaparak ters yöne dönüş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü E.K., karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.K. yaralandı. Kazanın tramvay geçiş güzergahı üzerinde yaşanması nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, tramvay seferleri ise normale döndü.
Sosyal Medya
Kaza anında kimse beklemiyordu! O anlarda ortaya çıkan ibretlik görüntü şaşkınlığa neden oldu!
{relation id:1962311 slug:'konya-adana-karayolunda-uc-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-6-kisi-yaralandi'}