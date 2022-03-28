İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri:
Avcılar Fatih Ümraniye Silivri su kesinti saatleri güncel | İstanbul’da 28 Mart Pazartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘İstanbul sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintisi saatleri
İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İSKİ bugün sular saat kaçta gelecek?
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.03.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlı Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Beykoz Zerzavatçı Köyü 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Süleymaniye Mah,Beyazıt Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 08:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Değirmenköy İsmetpaşa Mah,Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 28.03.2022 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.03.2022 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.