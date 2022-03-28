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Yaşam İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri:
Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri:

Avcılar Fatih Ümraniye Silivri su kesinti saatleri güncel | İstanbul’da 28 Mart Pazartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘İstanbul sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular saat kaçta gelecek? İstanbul güncel su kesintisi saatleri

Yeniakit Publisher
2022-03-28 11:19:00 -
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, İSKİ bugün sular saat kaçta gelecek?

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İSKİ su kesinti saatleri:

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Arnavutköy Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 09:20

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Merkez Mah,Denizköşkler Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 10:41

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Kirazlı Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 10:40

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bağcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Fatih Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 10:47

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Beykoz Zerzavatçı Köyü 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 10:34

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Süleymaniye Mah,Beyazıt Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 10:37

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler      :              Sanayi Mah,Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 08:33

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Değirmenköy İsmetpaşa Mah,Değirmenköy Fevzipaşa Mah

Arıza Sebebi      :               Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 09:14

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler      :              Yenişehir Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               28.03.2022 10:07

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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