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Yaşam İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beyoğlu su kesinti saatleri:
Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beyoğlu su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Ümraniye su kesinti saatleri | Beyoğlu sular ne zaman bu gece gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-12 21:22:00 -
İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beyoğlu su kesinti saatleri:

12 Eylül Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek?

İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beyoğlu su kesinti saatleri:

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Kılıçali Paşa Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.09.2022 19:19

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.09.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              İnkılap Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.09.2022 18:19

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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