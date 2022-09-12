İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beyoğlu su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular saat kaçta gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? Ümraniye su kesinti saatleri | Beyoğlu sular ne zaman bu gece gelir mi?
12 Eylül Pazartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, bugün sular saat kaçta gelecek?
İstanbul sular saat kaçta gelecek? Beyoğlu su kesinti saatleri:
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Kılıçali Paşa Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.09.2022 19:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.09.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.09.2022 18:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.