İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Arnavutköy Maltepe Üsküdar Silivri su kesintisi 15 Mart:
Sular saat kaçta gelir? İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Üsküdar sular saat kaçta gelir?
15 Mart Salı günü İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular kaçta ne zaman gelir?
İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Arnavutköy Maltepe Üsküdar Silivri su kesintisi 15 Mart:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 15.03.2022 08:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.03.2022 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ortaköy Mahallesinde 600 Mm Lik Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 15.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 15.03.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.