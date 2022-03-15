  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Arnavutköy Maltepe Üsküdar Silivri su kesintisi 15 Mart:
Yaşam

İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Arnavutköy Maltepe Üsküdar Silivri su kesintisi 15 Mart:

Sular saat kaçta gelir? İstanbul’da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Üsküdar sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:52:00 -
İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Arnavutköy Maltepe Üsküdar Silivri su kesintisi 15 Mart:

15 Mart Salı günü İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sular kaçta ne zaman gelir?

İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Arnavutköy Maltepe Üsküdar Silivri su kesintisi 15 Mart:

İlçe         :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :               15.03.2022 08:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler      :              Zümrütevler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               15.03.2022 09:30

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Ortaköy Mah

Arıza Sebebi      :               600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Ortaköy Mahallesinde 600 Mm Lik Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               15.03.2022 10:00

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler      :              Küçüksu Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi   :               15.03.2022 10:04

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay