İstanbul sular ne zaman gelir? Beyoğlu sular kaçta gelecek 9 Haziran
9 Haziran Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün sular kaçta gelecek? Sultangazi sular ne zaman gelecek 9 Haziran:
İstanbul’da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelir?
İstanbul sular ne zaman gelir? Beyoğlu sular kaçta gelecek 9 Haziran
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Tomtom Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Kocatepe Mah,Asmalı Mescit Mah,Cihangir Mah,Katipmustafa Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 09.06.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Sultançiftliği Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.06.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,İnönü Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 09.06.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.