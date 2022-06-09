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Yaşam İstanbul sular ne zaman gelir? Beyoğlu sular kaçta gelecek 9 Haziran
Yaşam

İstanbul sular ne zaman gelir? Beyoğlu sular kaçta gelecek 9 Haziran

9 Haziran Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün sular kaçta gelecek? Sultangazi sular ne zaman gelecek 9 Haziran:

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:11:00 -
İstanbul sular ne zaman gelir? Beyoğlu sular kaçta gelecek 9 Haziran

İstanbul’da arıza ve bakım sebebiyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelir?

İstanbul sular ne zaman gelir? Beyoğlu sular kaçta gelecek 9 Haziran

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Tomtom Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Kocatepe Mah,Asmalı Mescit Mah,Cihangir Mah,Katipmustafa Çelebi Mah

Arıza Sebebi      :               800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               09.06.2022 09:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Sultançiftliği Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               09.06.2022 10:21

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şişli

Etkilenen Mahalleler      :              Paşa Mah,Yayla Mah,İnönü Mah,Feriköy Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah

Arıza Sebebi      :               800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama             :               Yay Meydanı Caddesi 800Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi   :               09.06.2022 09:53

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 9.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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