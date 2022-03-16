İstanbul sular kaçta gelir 16 Mart Çarşamba | Adalar Bahçelievler Başakşehir su kesinti saatleri
İSKİ güncel kesinti saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar "İstanbul sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul saat kaçta sular gelir?
İstanbul’un pek çok ilçesinde 16 Mart Çarşamba günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Fatih sular saat kaçta gelir?
İstanbul sular kaçta gelir 16 Mart Çarşamba | Adalar Bahçelievler Başakşehir su kesinti saatleri
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah,Maden Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 12:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 12:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 12:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Asya Kayıp Kaçak Ve Basınç Müdürlüğünün İsale Hattı Üzerinde Vana Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.