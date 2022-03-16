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Yaşam İstanbul sular kaçta gelir 16 Mart Çarşamba | Adalar Bahçelievler Başakşehir su kesinti saatleri
Yaşam

İstanbul sular kaçta gelir 16 Mart Çarşamba | Adalar Bahçelievler Başakşehir su kesinti saatleri

İSKİ güncel kesinti saatleri | İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar "İstanbul sular ne zaman gelir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul saat kaçta sular gelir?

Yeniakit Publisher
2022-03-16 13:55:00 -
İstanbul sular kaçta gelir 16 Mart Çarşamba | Adalar Bahçelievler Başakşehir su kesinti saatleri

İstanbul’un pek çok ilçesinde 16 Mart Çarşamba günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.  Peki, Fatih sular saat kaçta gelir?

İstanbul sular kaçta gelir 16 Mart Çarşamba | Adalar Bahçelievler Başakşehir su kesinti saatleri

İlçe        :              Adalar

Etkilenen Mahalleler      :              Nizam Mah,Maden Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 08:27

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Hastane Mah

Arıza Sebebi      :               Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 08:44

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Küçükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 08:51

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler      :              Tahtakale Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 09:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler      :              Yenibosna Merkez Mah

Arıza Sebebi      :               200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 09:14

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Şahintepe Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama             :               Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 09:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              İkitelli Osb

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 12:36

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Ayvansaray Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 12:10

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kağıthane

Etkilenen Mahalleler      :              Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 12:42

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Esenyalı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 12:05

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Zübeyde Hanım Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 08:57

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi      :               Ana İsale Hattı Vana Arızası

Açıklama             :               Asya Kayıp Kaçak Ve Basınç Müdürlüğünün İsale Hattı Üzerinde Vana Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.

Başlama Tarihi   :               16.03.2022 09:54

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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