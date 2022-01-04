İstanbul su kesintisi nerelerde olacak? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? 4 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama
İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbullular İSKİ'den yapılan 12 saatlik su kesintisi açıklaması sonrası arayışa geçti. Yapılan açıklama sonrası 3 ilçede ve bazı mahallelerde su kesintisi olacağı belirtildi. İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak ve sular ne zaman gelecek? Şişli’de sular ne zaman gelecek? Beyoğlu’nda sular ne zaman gelecek? Beşiktaş’ta sular ne zaman gelecek?İşte 4 Ocak 2022 Salı İstanbul su kesintisi detayları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor .
Su kesintisi hangi ilçelerde olacak?
Su kesintisi nerede olacak? İstanbul'da sular nerede kesilecek? Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler;
Beyoğlu’nda sular hangi mahallede kesilecek?
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.
Beşiktaş’ta sular hangi mahallede kesilecek?
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.
Şişli’de sular hangi mahallede kesilecek?
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleri.