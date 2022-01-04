İstanbul su kesintisi nerelerde olacak? İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde? 4 Ocak 2022 İSKİ arıza sorgulama

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İstanbullular İSKİ'den yapılan 12 saatlik su kesintisi açıklaması sonrası arayışa geçti. Yapılan açıklama sonrası 3 ilçede ve bazı mahallelerde su kesintisi olacağı belirtildi. İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak ve sular ne zaman gelecek? Şişli’de sular ne zaman gelecek? Beyoğlu’nda sular ne zaman gelecek? Beşiktaş’ta sular ne zaman gelecek?İşte 4 Ocak 2022 Salı İstanbul su kesintisi detayları...