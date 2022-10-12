İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ 12 Eylül Çarşamba sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Arnavutköy’de sular ne zaman gelecek?
12 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple İstanbul’da suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, İstanbul güncel su kesinti saatleri nelerdir?
İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ 12 Eylül Çarşamba sular saat kaçta gelecek?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Katip Kasım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.10.2022 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.