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Yaşam İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ 12 Eylül Çarşamba sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ 12 Eylül Çarşamba sular saat kaçta gelecek?

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Arnavutköy’de sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 12:15:00 -
İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ 12 Eylül Çarşamba sular saat kaçta gelecek?

12 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple İstanbul’da suların ne zaman saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, İstanbul güncel su kesinti saatleri nelerdir?

İstanbul su kesinti saatleri | İSKİ 12 Eylül Çarşamba sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 10:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ataşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 10:45

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 11:06

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler     :              Katip Kasım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 11:34

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Ayazağa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 11:46

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Gazitepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 11:43

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler     :              Tepeören Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 11:57

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              Valide-İ Atik Mah,Muratreis Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              12.10.2022 10:53

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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