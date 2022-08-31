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Yaşam İstanbul su kesinti saatleri | 31 Ağustos Çarşamba Silivri Sarıyer Arnavutköy su kesinti saatleri:
Yaşam

İstanbul su kesinti saatleri | 31 Ağustos Çarşamba Silivri Sarıyer Arnavutköy su kesinti saatleri:

Sular saat kaçta gelecek? 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-31 17:05:00 -
İstanbul su kesinti saatleri | 31 Ağustos Çarşamba Silivri Sarıyer Arnavutköy su kesinti saatleri:

31 Ağustos Çarşamba günü arıza sebebiyle İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir?

İstanbul su kesinti saatleri | 31 Ağustos Çarşamba Silivri Sarıyer Arnavutköy su kesinti saatleri:

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler     :              İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 14:53

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 10:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 15:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Yeni Mahalle

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 16:09

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler     :              Esenkent Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 15:08

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Çamlık Mah,Çınardere Mah,Ertuğrul Gazi Mah,Velibaba Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 14:36

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Maden Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 16:27

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Akören Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 10:41

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Selimpaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              31.08.2022 14:07

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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