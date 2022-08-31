İstanbul su kesinti saatleri | 31 Ağustos Çarşamba Silivri Sarıyer Arnavutköy su kesinti saatleri:
Sular saat kaçta gelecek? 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
31 Ağustos Çarşamba günü arıza sebebiyle İstanbul'un pek çok ilçesinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelir?
İstanbul su kesinti saatleri | 31 Ağustos Çarşamba Silivri Sarıyer Arnavutköy su kesinti saatleri:
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 15:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 16:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 31.08.2022 15:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çınardere Mah,Ertuğrul Gazi Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 16:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.