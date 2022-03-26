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Yaşam İstanbul su kesinti saatleri 26 Mart | İSKİ sular saat kaçta gelecek?
Yaşam

İstanbul su kesinti saatleri 26 Mart | İSKİ sular saat kaçta gelecek?

Sultangazi sular kaçta gelecek? İstanbul’da 26 Mart Cumartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Fatih sular ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 10:43:00 -
İstanbul su kesinti saatleri 26 Mart | İSKİ sular saat kaçta gelecek?

26 Mart Cumartesi günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise merak konusu. Peki, bugün sular kaçta gelir?

İstanbul su kesinti saatleri 26 Mart | İSKİ sular saat kaçta gelecek?

İlçe        :              Fatih

Etkilenen Mahalleler      :              Karagümrük Mah,İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah,Hırka-İ Şerif Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               26.03.2022 10:11

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               26.03.2022 09:34

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 26.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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