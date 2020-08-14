İstanbul Sözleşmesi'nin o maddesi LGBT'ye kalkan oluyor

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı eleştirdiği için Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bazı çevreler tarafından acımasızca eleştirilmişti. İstanbul Sözleşmesi'nin sadece kadına şiddeti önlemek gibi masum bir şeymiş gibi sunmaya kalkıp sahip çıkanlar, LGBT'ye yönelik bir sözleşme değil deseler de aslında bunun öyle olmadığı anlaşmanın maddelerinde kendini gösteriyor.

4. maddenin 3. bendi dikkalte incelendiğinde "cinsel yönelim" ibaresi açık bir şekilde yer alıyor.

Sözleşmenin 4. maddesinin 3. bendinde, "Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin deceklerdir." deniliyor. Bu madde LGBT'yi meşrulaştırdığı için eleştiriliyor.