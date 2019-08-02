İstanbul Sözleşmesi’ni Başkan’a şikayet ettiler Kendilerine “Türkiye Aile Meclisi” adı veren grup, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı ve bütün bakanlıklara mektup gönderdi.

Yeni Akit Ankara Türkiye Aile Meclisi Ankara İl Başkanı Murat Ekinci ve beraberindekiler, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı ve bütün bakanlıklara mektup gönderdi. Kendilerine “Türkiye Aile Meclisi” adı veren grup, İstanbul Sözleşmesi’nin yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı ve bütün bakanlıklara mektup göndererek, sözleşmenin Batı dayatması olduğunu, ahlaka ve aile birliğine zarar verdiğini bildirdi. Yasalarda düzenleme yapılmasını isteyen grup, “Tüm yetkilileri ve önce aile şiarına inanan vicdan sahiplerini aile konusuna azami bir hassasiyetle yaklaşmaya ve acil önlem almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



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