  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İstanbul Sözleşmesi'nde yeni gelişme! Erdoğan açıklamıştı… Beklenen adım atılıyor

Toplumun vicdanını yaralayan ve son dönemde çokça tartışılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hükümetten beklenen adım geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak sarfettiği "Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor" sözlerinin detayları netleşmeye başladı. Bu kapsamda sapkınlığı meşrulaştıran maddelere şerh konulması bu olmazsa yeni bir sözleşme metni hazırlanması gündemde.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 08:58:00 -
İstanbul Sözleşmesi'nde yeni gelişme! Erdoğan açıklamıştı… Beklenen adım atılıyor

Son dönemin en çok tartışılan konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hükümetten beklenen adım geldi.  Edinilen bilgiye göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tepki çeken İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsam sözleşme yeniden elden geçirilecek, tartışmalara kapı açan "Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması" konusunu düzenleyen 4. maddede geçen "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" tanımlarına şerh koyulacak.

Kadına şiddete taviz yok

Kadına şiddet meselesinde ise bir metnin hazırlanması gündemde tutuluyor. AK Parti kadına karşı şiddete sıfır tolerans politikasıyla bu konudaki uygulamaları devam ettirecek.

Konuyla ilgili diğer bir seçenek ise sözleşmeden tamamen çekilmek. AK Parti’nin hukukçu kurmayları bu ihtimal için de iki yol haritası çizdi. Buna göre yeni bir sözleşme oluşturulacak ve kadına şiddet yasası için de harekete geçilecek. Öte yandan, sözleşmeye niçin karşı çıkıldığı da kamuoyuna detaylı bir şekilde anlatılacak.

Erdoğan kararını ay sonuna kadar verecek

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmaların gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Erdoğan’ın kararını Ağustos ayının sonuna kadar vermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Güney Doğulu

Ahhh.. Ahhhh.. Ahhhh. Halen akıllanmayacağız. İsviçre 'den alınan surulerce kanunlarımız var. Halen batılaşacağız diye öz kimliğimizi kaybetmiş durumdayken, Istanbul Sözleşmesini yırtıp atmak gerekirken, yeni bir garebet tekrar ortaya çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Kim ister anasına bacısına sidddet yapsın,? Evet bizim hukukcumuz otursun kanun yapsın. Birçok zora çare bulan devletimiz eğer Istanbul Sözleşmesini yırtıp çöpe atmıyorsa, bunun bahanesi yoktur, demekki batıya teslim olmuşuz. Evin içinde dırdır edip, hiçbir şeyden nasibini almamış, kocasını eline geçirdiği sözleşme kanunlarıyla psikolojik baskı şiddet uygulayan ve erkekleri ömür boyu köle yapan kanunlarda yerin dibine batsın. KANUN YAPILIYORSA DENGELER KORUNMALI. Yapılmazsa aile ve toplum bozulur. Batının isteğiyle içeriden çürütülen bir anlayışa HAYIR....
  • Yanıtla

şenay doğan

istanbul sözleşmesinin yürürlükten kalkışı aynı ayasofyanın açılışı gibidir....ayasofya müzeden camiye değil müzeden mescidi dırara çevrilmiştir....istanbul sözleşmesinden de lgbti çıkarıldıktan sonra küfür hükümleri devam ettirilecek...ama bu avrupanın değil ankaranın küfrü olacak....elbette allahın imanına hükmettiğini ne avrupa ne ankara kafir edemez ama türkiyede imanına hükmedilenlerin sayısının çok az olacağını tahmin ediyorum....hiçbir şeyin küfretmeye değmeyeceğini hele hele kadınların küfretmeye değecek en son şey olduğunu birgün elbet bütün mahlukat idrak edecek ama o zaman da iş işten geçmiş mi olur bilmiyorum....allaha emanet olun
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli
Dünya

RUSEN Başkanı Salih Yılmaz uyardı: Türkiye o ülkeye dikkat etmeli

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, İsrail ile BAE arasında yapılan anlaşmayla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Yılm..
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı