İstanbul Sözleşmesi'nde yeni gelişme! Erdoğan açıklamıştı… Beklenen adım atılıyor

Son dönemin en çok tartışılan konusu olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hükümetten beklenen adım geldi. Edinilen bilgiye göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tepki çeken İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsam sözleşme yeniden elden geçirilecek, tartışmalara kapı açan "Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması" konusunu düzenleyen 4. maddede geçen "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" tanımlarına şerh koyulacak.

Kadına şiddete taviz yok

Kadına şiddet meselesinde ise bir metnin hazırlanması gündemde tutuluyor. AK Parti kadına karşı şiddete sıfır tolerans politikasıyla bu konudaki uygulamaları devam ettirecek.

Konuyla ilgili diğer bir seçenek ise sözleşmeden tamamen çekilmek. AK Parti’nin hukukçu kurmayları bu ihtimal için de iki yol haritası çizdi. Buna göre yeni bir sözleşme oluşturulacak ve kadına şiddet yasası için de harekete geçilecek. Öte yandan, sözleşmeye niçin karşı çıkıldığı da kamuoyuna detaylı bir şekilde anlatılacak.

Erdoğan kararını ay sonuna kadar verecek

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmaların gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Erdoğan’ın kararını Ağustos ayının sonuna kadar vermesi bekleniyor.